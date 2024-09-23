Телеканал ТНТ раскрыл дату премьеры нового сезона шоу «Ярче звёзд»

5 октября в 21:00 на телеканале ТНТ стартует второй сезон музыкального шоу перевоплощений «Ярче звёзд» (16+). Это шоу, в котором самые талантливые вокалисты и прирожденные артисты из народа собираются на одной сцене, чтобы перевоплотиться в своего любимого исполнителя и получить шанс выиграть денежный приз.

ТНТ уже раскрыл имя нового ведущего – Тимур Родригез вместе со звёздным составом жюри обещает порадовать телезрителей новыми музыкальными перевоплощениями, которые точно всех удивят. Тимур неоднократно участвовал в шоу подобного формата, поэтому «Ярче звёзд» станет для него уже привычным проектом совместного участия с известными артистами.

Тимур Родригез, ведущий шоу: «С Гариком Мартиросяном, Мариной Кравец и Лешей Чумаковым мы очень давно знакомы и пребываем в чудесных отношениях. Дашей Блохиной и Ваней Абрамовым я давно восхищаюсь и безумно рад поработать вместе. Что касается тандема, нас с Лешей связывает не только участие в похожем шоу перевоплощений, но и совместное ведение таких проектов, так что наши с ним взаимные пикировки, уверен, должны добавить перчинки проекту и поднять зрителю настроение!».

Ведущий первого сезона Гарик Мартиросян с проектом не прощается, он переходит в состав жюри. Вместе с Мариной Кравец, Алексеем Чумаковым, Дарьей Блохиной и Иваном Абрамовым он будет профессионально оценивать творческие выступления участников шоу.

Новый сезон шоу подарит телезрителям яркие музыкальные выпуски, в каждом из которых будут соревноваться между собой четыре команды. В каждой команде будет по три участника. Их главная задача – совместными усилиями показать разные образы одного и того же исполнителя, продемонстрировав все грани таланта, как собственного, так и их кумира. Команда, которая справится с этой задачей лучше остальных, получит денежный приз в размере 500 000 рублей, а также возможность принять участие в суперфинале.