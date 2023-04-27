Телеканал «Россия» 9 мая покажет премьеру сериала «Катюша»

9 мая в 22:10 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной военной драмы «Катюша» режиссера Ильи Казанкова («МУР-МУР», «Доктор Рихтер»). Главные роли в фильме исполнили: Карина Разумовская, Павел Харланчук, Екатерина Олькина, Владимир Гостюхин, Анна Балобанова, Марат Башаров, Андрей Лёвин, Игорь Ключников Екатерина Шумакова и другие.

1944 г. Великая Отечественная война. Во время наступления передовой отряд находит на линии фронта раненого бойца: он одет в форму без знаков отличия и помнит лишь своё имя — Егор Петров (Павел Харланчук).

После проверки в Особом отделе выясняется, что Петров — майор, разведчик, который после задания разведгруппы вернулся один. Егора назначают командиром инженерно-санитарной роты — в простонародье её называют «собачьей», потому что в ней служат собаки и их инструкторы. Однако майору предстоит найти общий язык не только со своими четвероногими подчинёнными, но и с командиром девичьего взвода инженерно-сапёрной роты, капитаном Екатериной Голиковой (Карина Разумовская), которая воспринимает появление Егора в штыки.

Ситуация ещё больше обостряется, когда в расположение батальона прибывает подкрепление в виде взвода лётчиц — «Ласточек», капитаном которого является Галина Клюева (Екатерина Олькина), а затем и полковник Мухин (Марат Башаров).

Страшная тайна, которую вынуждена скрывать Катя, сделала её суровым бойцом, готовым воевать, но не любить. Галя, наоборот, открыта чувствам и искренне хочет помочь Петрову добыть информацию о его прошлом.

Сможет ли Егор вспомнить забытые детали своей жизни? Удастся ли Гале добиться его симпатии? Под силу ли кому-то растопить лёд в сердце Кати и заставить её снова поверить в любовь? Или война перечеркнёт все планы на счастье?

Фото: телеканал «Россия»