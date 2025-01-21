Телеканал НТВ рассказал о премьерах 2025 года

В 2025 году телеканал НТВ покажет новые сезоны остросюжетных франшиз – «Первый отдел», «Шеф», «Чужой район», «Топор» и другие – и совершенно новые истории, среди которых семейная сага на сломе эпох «Дети перемен» с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным, историческая детективная драма «Константинополь» с Оксаной Акиньшиной, Александром Устюговым и Сергеем Мариным, детективная драма «Оперативная память» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным, военная драма «На сопках Маньчжурии» с Сергеем Жарковым и Александром Балуевым, «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым и многие другие.

«ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»

В преддверии премьеры четвёртого сезона остросюжетного детектива, новые серии которого выйдут в эфир НТВ в феврале, зрители могут вспомнить, что происходило с героями Ивана Колесникова и Сергея Жаркова в предыдущих сезонах. Так, средняя доля повтора второго сезона сериала составила 15,5%, максимальная – 19,4% среди зрителей старше 18 лет. Сейчас НТВ показывает третий сезон – серии выходят по будням в 20.00: средняя доля повторного показа составила 17,6% в аудитории 18+, максимальная – 19,7% (Россия, 0+, 7-17.01.2025г., Все 18+, Доля (%), Макс. доля (%)).

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В четвёртом сезоне полковник юстиции Юрий Брагин отстранён от службы: его подозревают в помощи своему другу, оперативнику уголовного розыска Михаилу Шибанову избежать задержания и ареста. Пока в отношении Брагина проводится служебная проверка, а Шибанов находится в СИЗО, в Архангельской области продолжаются поиски пропавшего во время туристического похода 25-летнего Юрия Крутова: вечером парень сидел с друзьями у костра, а на утро его палатка была вспорота острым предметом, на траве остались следы босых ног. Странным образом эти и другие события оказываются тесно связаны с судьбами Брагина и Шибанова…

«ШЕФ»

Сразу после телеканал НТВ покажет седьмой сезон популярного остросюжетного детектива «Шеф». В новых сериях генералу Виктору Расторгуеву – герою заслуженного артиста России Андрея Чубченко – предстоит не только разобраться, на чьей он стороне в войне главных криминальных авторитетов Северной столицы – Макса Тихомирова и Кочевника: оба претендуют на власть в городе, и никто не хочет уступать. Но и выяснить новые обстоятельства гибели жены и дочери, познать горечь предательства близких, найти новую любовь и, конечно, остаться непобеждённым в борьбе с преступным миром Петербурга.

«ЧУЖОЙ РАЙОН»

В 2025 году зрителей НТВ ждёт возвращение детектива «Чужой район». По сюжету с момента событий третьего сезона, как и в реальной жизни, прошло 10 лет. В новых сериях герой Дениса Рожкова – майор Андрей Фролов – возвращается в уголовный розыск Санкт-Петербурга и становится старшим опером. Вместе с Веней Солнцевым (Сергей Колос) он готовит операцию по задержанию банды фальшивомонетчиков, но её срывает сантехник Гришин из «Красного молота». Андрею всё-таки удаётся задержать лидера преступной группы, однако уже на следующий день его отпускают на свободу из-за отсутствия улик. В связи с этим руководство снова отправляет Фролова в «Красный молот», чтобы разобраться в случившемся. Кажется, здесь всё по-прежнему: Свистунов бьёт баклуши, Климов и Макаров «зарабатывают» на местных бизнесменах, Рафик в очередной раз ввязывается в новый бизнес и вновь прогорает, но самое забавное – в последние годы район считается одним из самых безопасных. Но это только на первый взгляд.

Фото: НТВ

«ЛИХАЧ»

В четвёртом сезоне приключенческого детектива харизматичный байкер – он же полковник полиции Сергей Сотников, роль которого бессменно исполняет Никита Панфилов – начнёт жизнь с чистого лица, уволившись с поста начальника уголовного розыска города Сочи. Но его любовь к гонкам и лихой езде останется неизменной: он участвует в заездах на мотоциклах по горным трассам и проводит время в известном байкерском баре «Бензобак». Однажды Лихач становится случайным участником событий, повлекших за собой сложное и увлекательное расследование: история начнётся с загадочной смерти давней знакомой Сотникова и будет длиться на протяжении всего сезона. Лихачу придётся снова вернуться в свой старый отдел, но уже на должность рядового оперуполномоченного.

«ХОЗЯИН»

Во втором сезоне герой Дениса Никифорова – Егор Таранцев – готовится стать отцом. К тому же он больше не участковый, а опер в убойном отделе. Но спокойная жизнь главного героя заканчивается, когда в город приезжает вдова Филина Елена Шадрина: оказывается, вся его империя – ликёроводочные заводы и торговая сеть в городе – оформлена на Елену. Почти сразу после её приезда в городе происходит массовое отравление сидром, который производит один из заводов Филина: жертвами отравления становятся 23 человека. Завод закрывают, а по городу начинают ходить слухи, что всё произошло по вине Шадриной. Егор и его напарник Илья пытаются выяснить, так ли это, параллельно начиная борьбу с местным криминалом.

«ТОПОР. 1945. ИЮЛЬ»

Пятая часть фильма исторической военной драмы, которую НТВ покажет в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, расскажет о военных действиях на Дальнем Востоке и в Маньчжурии летом 1945 года. В расположение одной из дальневосточных дивизий пробирается Алексей Хламов, русский эмигрант, заражённый оспой. Он рассказывает, что японские военные содержали его в так называемом «Отряде 731». Для выяснения достоверности показаний беглеца в тыл к японцам отправляют разведгруппу Кравцова, Родина – главного героя картины в исполнении народного артиста России Андрея Смолякова – и резидента Японии Чена. Возглавляющий охрану лаборатории полковник Такеси Танагути всеми силами пытается помешать советским войскам обнаружить секретные разработки.

«ДЕТИ ПЕРЕМЕН»

Действие совместного проекта телеканала НТВ и онлайн-кинотеатров START и Wink.ru – драмы от режиссёров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой – развернётся на фоне 90-х – времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. В центре сюжета – трое братьев от разных отцов, Пётр (Слава Копейкин), Юра (Макар Хлебников) и Руслан (Хетаг Хинчагов). Их мать – водитель троллейбуса Флора, роль которой исполнила Виктория Исакова, – объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

«КОНСТАНТИНОПОЛЬ»

В основу исторической детективной драмы телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра Иви легли события начала 20-х годов XX века. Русские офицеры в эмиграции во главе с героем Александра Устюгова – белогвардейцем Сергеем Нератовым – пытаются выжить в Константинополе среди таких же беженцев. Здесь он оказывается в совершенно чуждом мире, где беженцев из России воспринимают людьми «второго сорта» – изгоями, обречёнными на нищету и гибель. Но Нератов оказывается способным отстоять право своих соотечественников на достойную жизнь. Оставшись без средств к существованию, они вступают в смертельную схватку с городом и друг другом. Главные роли в картине также исполнили Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Сергей Марин, Вячеслав Чепурченко, Ксения Трейстер и Вольфганг Черни.

«ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ»

Герой народного артиста России Андрея Смолякова – майор оперативного розыска Багрышев – становится наставником молодого стажёра Соломатина – героя Кузьмы Сапрыкина. Он хочет стать первоклассным полицейским, а, значит, учиться всему надо у лучших, и Багрышев – то, что нужно, ведь он – настоящая легенда оперативного розыска. Багрышев итак думает, что появление стажёра только ускорит его выход на пенсию, но ситуацию усугубляют первые симптомы Альцгеймера. Узнав о болезни наставника, Соломатин предлагает договор: Багрышев передаёт ему весь свой опыт и знания, а взамен он становится для него своеобразной «оперативной памятью». Багрышев соглашается. Первое же преступление, которое они начинают расследовать, напоминает почерк маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад. И у новых напарников не так много времени, чтобы докопаться до правды.

Фото: НТВ

«ПОДСЛУШАНО В РЫБИНСКЕ»

Среди премьер этого года – иронический детектив телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра PREMIER «Подслушано в Рыбинске» режиссёра Петра Тодоровского. В центре сюжета – немолодой журналист рыбинской газеты Юра, роль которого исполнил Тимофей Трибунцев. Юра невыносимо устал от своей однообразной работы, он всё чаще пьёт и, похоже, вот-вот разведётся с женой. Но судьба даёт ему шанс – Юра получает необычный дар, он начинает предвидеть преступления. Пытаясь проверить одно из видений, он находит тело актрисы местного театра – и становится главным подозреваемым в её убийстве. Главному герою предстоит доказать свою невиновность, но для этого нужно найти настоящего преступника. Помогать ему в этом будет герой Рузиля Минекаева – поклонник актрисы, простой пацан Ширмик. Главные роли в картине также исполнили Юлия Хлынина, Антон Васильев, Михаил Кремер, Григорий Калинин и другие.

«НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ»

Военная драма с Сергеем Жарковым и Александром Балуевым расскажет о событиях Маньчжурской операции 1945 года. Группа советских разведчиков отправляется в глубину оккупированного Китая, чтобы найти и уничтожить химический завод. По сведениям разведки, на этом заводе японцы разрабатывают опасное химическое оружие, при его взрыве погибнут сотни тысяч людей. Чтобы получить достоверную информацию о месте нахождения завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. Кроме того, в разведгруппу включают старого агента Ивана Журавлёва (Сергей Жарков).

«ОПОЛЧЕНСКИЙ РОМАНС»

Военная драма через отдельные эпизоды жизни главных героев покажет рядовые будни Донбасской войны. Литературной основой сериала стало одноимённое произведение Захара Прилепина. По сюжету журналист Суворов – герой Андрея Назимова – отправляется на Донбасс с гуманитарным грузом, но истинная цель поездки – ревность. Он подозревает свою жену в связи с знакомым Лесенцовым (Алексей Вертков), который отправился воевать в зону СВО. Главному герою, подобно персонажу Данте, предстоит пройти все круги Ада, переосмыслить свою жизнь и мировосприятие. Также главные роли в совместном проекте телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра PREMIER, созданного при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), исполнили Владимир Стеклов, Виталий Кищенко, Юсуп Бахшиев и другие.

«ЗАКОННИК»

Сюжет детективной драмы развернётся вокруг бывшего следователя Кирилла, роль которого исполнил Роман Маякин. Три года назад у него погибла дочь, с тех пор он живёт «на автопилоте». Но всё меняется, когда криминальный авторитет делает Кириллу заманчивое предложение – найти и остановить киллера, который хочет его убить. Для Кирилла это не просто работа, а долгожданная месть, ведь именно по вине этого человека погибла его дочь. Вот только киллер не убивает сам – за него всю работу делает смертоносный вирус, но как его остановить? Ответ на этот вопрос знает бывший законник.

«САМОЗВАНЕЦ»

Герой Максима Стоянова – профессиональный угонщик автомобилей по прозвищу Бурлак. Выполняя очередной заказ, он вместе с напарником по прозвищу Окунь угоняет премиальную иномарку, в багажнике которой – два миллиона долларов. Владельцы денег быстро выходят на след друзей: в ходе перепалки Окунь погибает, а Бурлаку удаётся сбежать. Он едет в сельскую глушь, где живёт Окунев-старший, который в последний раз видел сына, когда тому было всего пять. Решив выдать себя за покойного друга, главный герой обретает не только «нового отца», но и его проблемы: земля, которая принадлежит Окуневу, заинтересовала крупную девелоперскую компанию, вот только продавать её тот не хочет. Чтобы сохранить долю «своей семьи», Бурлак вступает в противостояние с местными бандитами.

«ЛЕПИЛА»

В новом остросюжетном детективе герой Никиты Панфилова – выдающийся хирург Сергей Рашидов – из-за обвинений в наркоторговле вынужден бежать из Таджикистана в Россию и жить под именем простого дворника Джуры. Во время утренней уборки территории он находит раненого бандита по кличке Конрад: преисполненный врачебным долгом, Рашидов оказывает ему первую помощь и тайно лечит в дворницкой. Конкурент раненого бандита – авторитет по прозвищу Лаки – узнаёт, где находится Конрад, и решает отомстить врачу, оказавшему ему помощь.

«ГРАБИТЕЛЬ»

Иронический детектив режиссёра Дмитрия Коробкина рассказывает о московском опере Глебове, который приезжает с проверкой в провинциальный город и становится невольным свидетелем ограбления банка. Украдена «чёрная бухгалтерия» местного «зернового короля» и криминального авторитета Зёмы (Олег Каменщиков), а участников ограбления находят убитыми. Главный подозреваемый – Глебов, который пустился в бега, понимая, что найти «чёрную бухгалтерию» означает найти истинного преступника. А помогать с поисками герою Антона Васильева будет хозяин ограбленного банка Борискин (Дмитрий Колчин), у которого в этом деле свои интерес.

«ВТОРАЯ СЕМЬЯ»

14 лет назад героиня Карины Андоленко – следователь по особо важным делам Ольга Крапивина – угодила в лапы маньяка, провела у него в плену больше полугода и родила от него сына, который не знает, кто его настоящий отец. Из-за полученной психологической травмы у неё развилась интимофобия. Отвергнутый любовник и непосредственный руководитель решает напомнить Крапивиной, где и кем бы она была, если бы не он, и отправляет её «в ссылку» на малую родину, где ей предстоит поймать банду неуловимых налётчиков.

Возрастное ограничение: 16+.