Телеканал НТВ раскрыл подробности новогодней сетки

30 и 31 декабря, до и после боя курантов, телеканал НТВ покажет специальные новогодние выпуски проектов «Маска», «Звёзды» и «Квартирник НТВ у Маргулиса», а также новогоднюю комедию «Папаши» с главными героями франшиз НТВ и многое другое. Подробности сообщила пресс-служба телеканала.

30 декабря «Звёзды» бросят вызов Денису Дорохову! Актёр и юморист победил в первом сезоне юмористического шоу НТВ и VK Видео, но не все согласились с решением судей. Поэтому было принято решение устроить реванш! В специальном выпуске шоу, который получил название «Звёзды. Новогодний кубок», примут участие Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Алексей Чумаков, Александр Ревва, Азамат Мусагалиев, Мигель, Джиган, Марина Федункив и Денис Дорохов, который попытается отстоять звание самой смешной звезды России. В кресле звёздных судей – Сергей Жуков, Гарик Харламов, Тимати, Артемий Лебедев и Валя Карнавал, а за микрофоном – Азамат Мусагалиев.

31 декабря главные герои франшиз НТВ – Кулыгин из «Скорой помощи», Балабин из «Балабола», Соболев из «Тверской», Прошкин из «Бима» и Сотников из «Лихача» – соберутся вместе благодаря письму 11-летнего Пашки из детского дома. Каждый из них получил от него послание, в котором сказано, что именно он его отец. Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов – в новогодней комедии «Папаши».

В канун Нового года НТВ традиционно покажет специальный выпуск главного шоу страны «Маска». Бессменный ведущий шоу Вячеслав Макаров и любимые члены жюри – Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко – будут разгадывать самую охраняемую тайну российского телевидения и искать ответ на главный вопрос последних лет: «Кто скрывается под маской?». В самую волшебную ночь года зрителей НТВ ждут выступления участников юбилейного сезона, героев прошлых сезонов и абсолютно новых масок, которые будут разработаны специально для новогоднего спецвыпуска и которые под бой курантов раскроют тайну своей личности. Заряд праздничного настроения гарантирован!

В первые часы нового 2025 года в эфир телеканала НТВ выйдет специальный выпуск «Квартирника НТВ у Маргулиса» – «Опять 25». В этот праздничный вечер хозяин «Квартирника» Евгений Маргулис соберёт у себя музыкантов и друзей, чтобы вместе отпраздновать Новый год. Так, среди сюрпризов в эту новогоднюю ночь: дуэт народного артиста России Дмитрия Маликова с рок-группой The Hatters, выступление Евгения Маргулиса с народной артисткой России Ларисой Долиной, Александром Шоуа, Дмитрием Хмелёвым, Александром Дитковским и Борисом Плотниковым, номер заслуженной артистки России Юлии Пересильд с группой «Мандрагора» и многие другие неожиданные музыкальные коллаборации артистов. Помимо этого, зрители смогут вспомнить и вновь насладиться лучшими музыкальными номерами новогодних «Квартирников» прошлых лет.

Возрастное ограничение: 16+.