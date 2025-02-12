Телеканал НТВ приступил к съёмкам остросюжетной драмы «Вне закона»

В Москве стартовали съёмки остросюжетной драмы телеканала НТВ «Вне закона» (16+) с Александром Ратниковым в главной роли. Майор Александр Абакулов, расследуя убийство дочери, сталкивается с секретной организацией, которая устраняет «неприкасаемых» преступников, и оказывается перед выбором – поступить по закону или по справедливости.

Майор Абакулов (Александр Ратников) приезжает на происшествие: в мусорном баке обнаружена молодая девушка со следами побоев и в бессознательном состоянии. Жертвой оказывается 19-летняя дочь опера: по дороге в больницу девушка умирает на руках у отца. Абакулова отстраняют от службы, но, несмотря на решение руководства, майор начинает тайное расследование, в ходе которого выясняет, что насильник и убийца дочери – влиятельный в городе человек. Абакулов передаёт следствию все добытые доказательства, но в суде выясняется, что улики пропали – виновному удаётся избежать наказания и выйти сухим из воды.

Дмитрий Матов, режиссёр-постановщик: «В основе сюжета лежит мысль о том, всегда ли необходимо соблюдать закон, если обнаруживается, что виновный человек каким-то образом сумел избежать наказания. Или же можно обойти правосудие и самостоятельно ликвидировать преступника, восстановив тем самым справедливость. Во «Вне закона» будет интересный экшен, мобильные истории, погони и драки. Но этот сериал не только про острый сюжет, прежде всего он про размышления и принятие сложных решений, про умных героев и не менее умных злодеев. Главный герой — опытный и честный следователь СК Александр Абакулов оказывается в ситуации, когда он сам не может понять, стоит ли до последнего следовать букве закона, если закон оказывается бессилен».

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Неожиданно к оглушённому горем Абакулову приходит женщина, выражает соболезнования и на вопрос: «Какого наказания заслуживает убийца его дочери?», получает лаконичный ответ: «Смерть». Буквально на следующий день главный герой узнает, что насильник его дочери мёртв. Приходившая накануне женщина оказывается частью организации, которая наказывает «неприкасаемых» преступников. В прошлом по долгу службы Абакулов уже расследовал деятельность организации, поэтому, получив «добро» от своего руководства, внедряется в ряды «карателей преступников».

Фото: НТВ

По словам режиссёра, признак хорошей истории – когда сюжет можно рассказать максимально коротко. «Ещё на этапе обсуждения сериала продюсер Мурат Межиев рассказал мне о проекте буквально в двух словах, а это значит, что история точно получится интересной, потому что краткость – сестра таланта. Во «Вне закона» мы долго работали над кастингом, и сейчас у нас очень серьёзный актёрский состав. Это именно та история, в которой есть, что играть. У многих героев очень интересная и глубокая мотивация к действию, хорошо прописанные драматические линии, которые будут интересны не только зрителям, но и актёрам, которые будут воплощать их в жизнь», – рассказал Дмитрий Матов.