Пятница, 16 августа, 2024

Телеканал НТВ объявил кастинг на главную роль в легендарном сериале «Мухтар»

Автор: 7info

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Фото: НТВ

Телеканал НТВ объявил о начале кастинга собак на главную роль в сериале про легендарного Мухтара. Принять участие в нём могут владельцы овчарок старше полутора лет.

На первом этапе хозяевам питомцев необходимо заполнить анкету на официальном сайте НТВ и прислать фотографию своего любимца. Участники будут выбраны командой проекта во время удалённого отбора. Сам кастинг пройдёт 27 августа на ВДНХ в рамках Московской международной недели кино.

Телесага о службе сотрудников московского ОВД и их верного служебно-розыскного пса по кличке Мухтар по праву считается долгожителем отечественного телевидения. Впервые сериал вышел в эфир НТВ в 2004 году. За это время телеканал показал 12 сезонов сериала, что составляет около 1000 часов эфирного времени.

А недавно НТВ приступил к съёмкам новой части телесаги – сериалу «Мухтар. Он вернулся» (16+). В центре сюжета картины – оперативник Глеб Котов и его верный пёс, внук и тёзка легендарного Мухтара, которые оказываются на грани увольнения из-за серьёзной ошибки при выполнении опасного задания, но неожиданно получают второй шанс. Главные роли в проекте исполнят Александр Носик, Дмитрий Кривошеев и молодая восточно-европейская овчарка по кличке Фрам.

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