Telegram готовится к запуску видеохостинга: эксперт выделил ключевые сложности

Telegram, давно превратившийся в многофункциональный «суперапп», заявил о намерении создать платформу для размещения видео. По словам IT-эксперта Артема Геллера, на пути к реализации этой задачи стоят две основные проблемы: объем контента и технические возможности.

Первая сложность заключается в количестве контента. YouTube уже давно стал платформой, на которой можно найти видео на любой вкус и случай, и разработчикам предстоит приложить значительные усилия, чтобы догнать его.

Второй аспект, который требует особого внимания, — техническая составляющая. Хранение и передача видео требуют огромных вычислительных ресурсов, поэтому Telegram должен обладать «гигантскими» техническими мощностями.

«Сделать площадку — это даже не полдела, а одна сотая. Важно, чтобы было, что смотреть, и было просто и удобно выкладывать видео, накладывать монетизацию. Работы очень много», — подчеркнул Геллер.

Ранее Telegram объявил о проведении конкурса для разработчиков, целью которого является создание видеохостинга на базе мессенджера. На первом этапе планируется интегрировать видеоплеер в мобильную версию для iOS, затем расширить функционал на Android и десктоп.