12.7 C
Рязань
Четверг, 10 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Телефонные мошенники стали обманывать россиян с помощью роботов

Елена Лобанова
- Advertisement -

В России телефонные мошенники начали обманывать людей с помощью роботов. Об этом сообщает РИА «Новости»

Одному из пострадавших позвонил робот якобы из банка. На том конце линии сказали, что им показался подозрительным перевод на 3 600 рублей, поэтому было решено приостановить все операции по карте. Для подтверждения перевода человека просили сказать «да». Однако человек не совершал никаких операций, поэтому он просто прервал разговор. 

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что подобных звонок за три недели зафиксировали уже несколько десятков. Мошенники просят подтвердить осуществление переводов, перевыпуск карты или подачу заявок на кредит. 

— Если продолжить разговор с роботом и ответить ему «нет», злоумышленники могут подключить к разговору «оператора для уточнения подробностей». Тот начинает уточнять, действительно ли потребитель не осуществлял операций по счету. На отрицательный ответ сыпятся угрозы о вводе банка в заблуждение и уголовной статье, —  рассказал руководитель проекта. 

Шантаж начинается с требования перевести деньги на указываемый счет. Якобы тогда делу не дадут ход. 

Есть и еще одна схема, рассчитанная на невнимательность граждан. Например, вопрос может прозвучать следующим образом: «Вы действительно хотите отменить перевод?». В этом случае отрицательный ответ будет означать подтверждение перевода. Два противоречивых ответа дают повод вновь подключить к разговору оператора. 

— В некоторых случаях такие беседы заканчиваются установкой на телефон жертвы ПО, предоставляющего удаленный доступ к устройству и затем списанию денег со всех счетов, — заключила Лазарева.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,527ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]