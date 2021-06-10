Телефонные мошенники стали обманывать россиян с помощью роботов

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В России телефонные мошенники начали обманывать людей с помощью роботов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Одному из пострадавших позвонил робот якобы из банка. На том конце линии сказали, что им показался подозрительным перевод на 3 600 рублей, поэтому было решено приостановить все операции по карте. Для подтверждения перевода человека просили сказать «да». Однако человек не совершал никаких операций, поэтому он просто прервал разговор.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что подобных звонок за три недели зафиксировали уже несколько десятков. Мошенники просят подтвердить осуществление переводов, перевыпуск карты или подачу заявок на кредит.

— Если продолжить разговор с роботом и ответить ему «нет», злоумышленники могут подключить к разговору «оператора для уточнения подробностей». Тот начинает уточнять, действительно ли потребитель не осуществлял операций по счету. На отрицательный ответ сыпятся угрозы о вводе банка в заблуждение и уголовной статье, — рассказал руководитель проекта.

Шантаж начинается с требования перевести деньги на указываемый счет. Якобы тогда делу не дадут ход.

Есть и еще одна схема, рассчитанная на невнимательность граждан. Например, вопрос может прозвучать следующим образом: «Вы действительно хотите отменить перевод?». В этом случае отрицательный ответ будет означать подтверждение перевода. Два противоречивых ответа дают повод вновь подключить к разговору оператора.