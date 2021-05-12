Телефонные мошенники похитили у 65-летнего рязанца более 5 миллионов рублей

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Очередной случай телефонного мошенничества зафиксирован в Рязани. На этот раз у 65-летнего пенсионера злоумышленники похитили более 5 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону, мужчине поступил звонок. На другом конце провода собеседник представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что якобы некто пытается завладеть сбережениями пенсионера. Чтобы сохранить средства, злоумышленник предложил провести несколько операций.

В итоге под контролем телефонного мошенника оказались 5 миллионов 300 тысяч рублей. Счета пенсионера он сразу же обнулил.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские делают всё возможное, чтобы установить личность злоумышленника.