Понедельник, 12 февраля, 2024

Tele2 расширяет возможности персонификации мобильного приложения для своих клиентов

Автор: 7info 2

Опубликовано

Tele2 расширяет возможности для индивидуальных настроек мобильного приложения «Мой Tele2». Среди изменений – функция выбора образа для искусственного интеллекта Миа, а также установка персонального аватара. Мобильным приложением оператора ежемесячно пользуются более 20 млн абонентов. Команда развития «Мой Tele2» запускает нестандартные функции, направленные на вовлечение аудитории и удовольствие от взаимодействия с цифровыми интерфейсами.

Ранее оператор исследовал интерес абонентов к возможности настраивать элементы интерфейса. Так, 25% клиентов заинтересовались кастомизацей образа искусственного интеллекта Миа в мобильном приложении «Мой Tele2». Сейчас пользователи могут выбрать стиль спортсменки и рок-дивы. В зависимости от отклика клиентов внешний вид Миа будет дополняться новыми вариациями костюмов.

Индивидуальный подход сохраняется и в механике работы Миа. Под «капотом» более 400 алгоритмов, обученных на основе больших данных. C одной стороны, ИИ на базе характерных для клиента интересов рекомендует продукты и контент, мини-игры в приложении, программы лояльности, подарки, скидки. Тем самым он формирует релевантное предложение из более чем 20 категорий. С другой – определяет круг клиентов, для которых максимально полезны действующие офферы. Сейчас рекомендательный сервис охватывает 20% пользователей мобильного приложения.

Кроме того, клиенты могут установить персональный аватар для своего аккаунта. Ранее изображение синхронизировалось с телефонной книгой на устройстве пользователя, либо использовалась предустановленная иллюстрация с пандой.

Оператор добавил в чат с поддержкой возможность для клиента отправлять свое местоположение, используя геолокацию смартфона, реакции на сообщения и функцию цитирования конкретных моментов в переписке с оператором. Так, за месяц абоненты отправили более 80 тыс. реакций в чате с операторами.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл». ИНН: 7743895280.

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