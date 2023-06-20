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Театральная «Сказка»

Татьяна Проводина

Совсем скоро подойдет к концу первая смена в оздоровительном лагере «Сказка». Эта смена посвящена театральному искусству и проходит под девизом «Театр начинается сегодня!».

Подводя итоги прошедших дней, хочется отметить следующее. Ребята за время нахождения в лагере, узнали много нового и интересного про театр и цирк, участвовали в тематических мероприятиях и конкурсах: битва хоров, конкурс театральных костюмов, конкурс макетов театра, актерского мастерства и танцев. Дети принимали активное участие и в играх-путешествиях и даже сами проводили станции. Не удивительно, что самыми интересными оказались мастер-классы от вожатых. Спортивные мероприятия также не обошли стороной ребят — они играли в волейбол, баскетбол, футбол, узнали про игру «городки» и принимали участие в первенстве лагеря по игре.

Незабываемые впечатления оставили мастер-классы, на которых ребята познакомились с педагогами из Рязанского городского Дворца детского творчества, актером из ГАУК «Рязанский государственный областной театр кукол», актерами, хореографом и гримером из ГПУК «Рязанский театр драмы». Все педагоги и приглашенные гости научили ребят основам актерского мастерства, сценическому движению и речи, а также технике нанесения театрального грима.

Каждый день дети раскрывают свои таланты и учатся новому. Желаем им творческих успехов, счастья и добра!

Театральная «Сказка»
Театральная «Сказка»
Театральная «Сказка»

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