Театр современного танца “Импульс” стал Лауреатом I степени в конкурсе детского танца

Рязанский Образцовый театр современного танца “Импульс” принял участие в VII Национальной премии в области эстрадного и детского танца “Приз хореографа Елены Барткайтис”. Об этом сообщает пресс-служба Дворца детского творчества.

Конкурс проходил с 6 по 9 февраля 2025 года. Соревнования имеют статус «закрытый проект», чтобы принять участие нужно успешно пройти видеоотбор у Елены Барткайтис. С этим этапом успешно справился театр танца «Импульс», продемонстрировав свою уникальность и оригинальность.

В состав жюри конкурса вошли:

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Елена Барткайтис – заслуженный учитель Российской Федерации, кавалер “Ордена Дружбы”, почётный профессор Ульяновского Государственного Университета, член попечительского совета Культурного фонда “Алые Паруса” (Ульяновск).

Марина Нейштадт – художественный руководитель театра танца “Soul Dance”, экс-балетмейстер-постановщик Государственного эстрадного балета “Экситон” (г. Ульяновск), резидент-хореограф хореографических коллективов России, педагог и наставник хореографических мастерских России, обладатель Почетного знака “За достижения в культуре Республики Татарстан” (Самара).

Анна Ситникова – педагог, хореограф, доцент Санкт-Петербургского Института Культуры (специальность “Мастерство хореографа”), доцент Санкт-Петербургской Государственной консерватории, член попечительского совета Культурного фонда “Алые Паруса” (Санкт-Петербург).

Владимир Сергиенко – кандидат педагогических наук, доцент высшей аттестационной комиссии по специальности “Хореографическое искусство”, профессор кафедры хореографии Орловского Государственного института культуры, руководитель лаборатории современного танца “Dругое Dвижение” (Орёл).

По итогам конкурсных выступлений коллектив театра танца «Импульс» получил приглашение на участие в главном конкурсе года, проводимом Культурным фондом “Алые Паруса” – “Кубок Победителей”.

В номинации “Дети/Любители. Танцевальный эксперимент” за номер “Кукушкины дочки” коллектив заслужил звание Лауреатов I степени.

В номинации “Дети/Любители. Эстрадный танец. Смешанная группа” за номера “Верёвки вить” и “Слышу. Вижу. Говорю.” участники «Импульса» награждены грамотами Лауреатов II степени.

Поздравляем победителей, их руководителя Екатерину Орехову и педагогов Анастасию Бакланову, Виталину Калмынину.