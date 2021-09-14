Театр кукол Образцова представил рязанскому зрителю «Сказку о царе Салтане»

Шёл третий день фестиваля « Рязанские смотрины». Искушённый зритель, уже испытавший восторг от «Маленьких трагедий», с настороженностью ждал премьеры на рязанской сцене спектакля «Сказка о царе Салтане» именитого столичного театра кукол Сергея Образцова.

Попытка сравнить два спектакля основана исключительно на авторе. А.С. Пушкин звучал в субботу на открытии «Рязанских смотрин» пронзительно, своевременно и современно.

То, что «Сказка о царе Салтане» станет ещё одним откровением, стало понятно с первых секунд.

На сцене расположились живые музыканты, и с первых аккордов зрителя погрузили в волшебный мир нот и звуков.

Предчувствия оправдались. Драйвовый фолк , мощный вокал, декорации в стилистике деревянной Руси и стихи Пушкина сложились в общий, до мельчайших подробностей стилистически выверенный пазл.

«Когда судьба дарит тебе возможность сделать что-то вместе с таким автором, как Пушкин – это всегда праздник. Главное – не проиллюстрировать сказку строчка в строчку, а увидеть, что там между строк, и попробовать это показать. Тогда будет интересно и взрослому, и ребёнку», — сказал о спектакле режиссёр Борис Константинов, поставивший в Рязани «Пегого пса, бегущего краем моря».

Дорогие зрители, если вы по каким-то причинам не посетили ни одного спектакля «Рязанских смотрин», то срочно отложите все дела и бегите за билетами. В эти дни на сценических площадках нашего города происходит Возрождение культурной жизни и его нельзя пропустить.

Фото Максима Михайлова