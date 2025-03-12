Театр кукол объявил направления деловой программы фестиваля «Рязанские смотрины»

Рязанский театр кукол открыл регистрацию на деловую программу XX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины». На семь дней Рязань станет мировой столицей искусства играющих кукол. Два дня из семи будут посвящены деловой программе.

К участию в программе приглашаются: руководители и менеджеры театров кукол — граждане России и других государств. Программа включает четыре направления работы.

Первое направление:

Театр кукол сегодня. Страна и мир — диалог культур в многополярном мире. Строим новые театральные маршруты. Именно для этого в Рязань едут руководители Национальных центров UNIMA (Международного союза деятелей театров кукол).

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Второе направление:

Театр кукол как часть креативных индустрий — займемся изучением закона о развитии креативных индустрий, понятий и практики, а главное — поиском места кукольника в системе. Не случайно Рязанский театр кукол — лауреат Первой премии в сфере креативных индустрий (номинация «Культурный бренд»).

Третье направление:

Искусство играющих кукол как инструмент решения государственных задач: формирование и продвижение смыслов, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Миссия театра и диалог с аудиторией.

Четвертое направление:

Театральный нетворкинг — создание новых творческих союзов, идей и проектов. В рамках деловой программы фестиваля начнет работу федеральный проектный офис «По делу», ориентированный на специфику театра кукол.

Программа «Всё дело в театре» будет идти два дня, 13 и 14 сентября 2025 года. Открытый диалог позволит увидеть глобальные перспективы развития театра кукол, определить долгосрочные цели и наладить контакты, в том числе международные. Форматы мероприятий: дискуссионный клуб, стратегические сессии и ярмарки идей.

Программа подготовлена эксклюзивно для фестиваля. Анализ, интерпретация, интеграция в повседневную практику результатов исследования «Российский театр кукол в цифрах и фактах», диалог о природе и механике креативных индустрий с представителями власти и бизнеса, работа над долгосрочными проектами с нашими зарубежными коллегами в условиях новой архитектуры мира и многое другое ждет участников.

Заявки на участие в деловой программе принимаются до 1 апреля. Регистрация будет закрыта досрочно, если необходимое количество соберется раньше, чем наступит апрель.

Желающим подать заявку необходимо написать и опубликовать на своей личной странице в социальных сетях пост (тема: «Деловая программа «Рязанских смотрин» нужна мне для того, чтобы…») и заполнить анкету по ссылке.

Деловая программа предполагает не больше сотни участников. Участие в программе бесплатное, однако транспортные расходы, проживание и питание участник оплачивает самостоятельно.

Возрастное ограничение 16+.