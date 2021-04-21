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Среда, 21 апреля, 2021
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Татьяна Нестеренко войдет в правление банка «Открытие»

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Бывший первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко войдет в правление банка «Открытие» и займет пост заместителя президента-председателя правления кредитной организации. Она будет курировать несколько ключевых направлений развития банка.

В должности заместителя президента-председателя правления Татьяна Нестеренко будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, включая правительство и Банк России, курировать вопросы корпоративного управления, методологии и актуализации нормативной базы, управление численностью персонала и ФОТ, а также юридическое сопровождение деятельности банка.

Татьяна Нестеренко закончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «экономист» и Финансовую академию при правительстве РФ. Значительную часть профессиональной деятельности посвятила финансовой сфере. С 1994 по 1998 годы была депутатом Государственной думы, входила в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

С 1998 по 2021 годы работала заместителем и первым заместителем министра финансов РФ, возглавляла Федеральное казначейство.

В апреле 2021 года перешла в банк «Открытие» на должность советника аппарата руководства.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»:

Татьяна Нестеренко – одна из самых уважаемых российских финансистов. Она имеет уникальный опыт работы в Госдуме и Минфине, пользуется большим уважением в финансовом сообществе. Профессиональные и человеческие качества Татьяны Геннадьевны помогут банку «Открытие» повысить эффективность бизнес-процессов и реализовать наши стратегические задачи.

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