Татьяны смогут бесплатно попасть на каток на Лыбедском бульваре 25 января

Для Татьян на Лыбедском бульваре 25 января будет организован бесплатный вход на каток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В честь Татьяниного дня и дня студента 25 января обладательницы имени Татьяна смогут бесплатно попасть на каток на Лыбедском бульваре. Для студентов будет действовать скидка, цена билета – 150 рублей. Учащимся вузов нужно предъявить студенческий билет, а Татьянам – паспорт.

Каток на Лыбедском бульваре открылся 27 декабря. Площадка будет работать до конца февраля с 11:00 до 22:00.