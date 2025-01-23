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Фото: администрация Рязани
Общество

Татьяны смогут бесплатно попасть на каток на Лыбедском бульваре 25 января

Анастасия Мериакри

Для Татьян на Лыбедском бульваре 25 января будет организован бесплатный вход на каток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В честь Татьяниного дня и дня студента 25 января обладательницы имени Татьяна смогут бесплатно попасть на каток на Лыбедском бульваре. Для студентов будет действовать скидка, цена билета – 150 рублей. Учащимся вузов нужно предъявить студенческий билет, а Татьянам – паспорт.

Каток на Лыбедском бульваре открылся 27 декабря. Площадка будет работать до конца февраля с 11:00 до 22:00.

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