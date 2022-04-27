Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова встретилась с сотрудниками префектуры Московского района Рязани и директором МКУ «Управление по делам территории города Рязани» Алексеем Юриным. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

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В частности, речь шла о подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, и об участии в них депутатов Рязанской городской Думы.

Кроме того, затронули вопросы контроля за соблюдением норм благоустройства на территории Московского района. Сотрудники префектуры отметили, что с развитием современных технологий и социальных сетей у граждан появилось больше возможностей обращаться со своими проблемами в органы власти. По каждому обращению осуществляется выезд на место, проблемная ситуация рассматривается совместно с жителями. Сейчас увеличилось количество жалоб на стоянку автотранспорта на территории зеленых зон.

На встрече также обсудили вопросы и предложения, направленные на повышение эффективности работы префектур.