Татьяна Панфилова провела встречу с членами Общественной палаты

Председатель Рязанской городской думы встретилась с общественниками в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина. Обсуждались вопросы развития и благоустройства города.

В частности, Игорь Кочетков предложил изменить статус особо охраняемых территорий города. В 2006 году Рязанский горсовет принял решение о дополнительных мерах по сохранению озеленения Рязани, где были перечислены зоны особо охраняемых территорий. Игорь Кочетков предложил рассмотреть возможность присвоения этим зонам статуса природных парков. Это позволит обеспечить защиту этих территорий.

Внимание уделили созданию комфортных условий жизни в городе — освещению, удалению аварийных деревьев, доступности парковочных мест для ветеранов и инвалидов, поддержке волонтёрского движения. Прозвучавшие предложения проработают дополнительно.

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