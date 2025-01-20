Татьяна Панфилова приняла участие в конференции ВАРМСУ

В национальном центре «Россия» впервые в рамках проекта «Муниципальный диалог», инициированного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления, состоялась конференция руководителей представительных органов административных центров субъектов РФ.
Главной задачей встречи было обменяться опытом и выстроить взаимодействие. Как итог – принято решение, что теперь не только муниципальные служащие, но и представительные органы административных центров субъектов РФ смогут совершенствовать систему управления на местах.
Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила важность взаимодействия с муниципальными депутатами.
От Рязанской области в конференции ВАРМСУ участвовала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Она поблагодарила ассоциацию и сопредседателя Ирину Гусеву за начало работы с представительными органами власти.
Напомним, по решению Президента с июля 2024 года ВАРМСУ является единой организацией, представляющей интересы муниципального сообщества России на всех уровнях власти, включая международные отношения. В её состав входят все 89 региональных ассоциаций – Советы муниципальных образований субъектов РФ.