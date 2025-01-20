Татьяна Панфилова приняла участие в конференции ВАРМСУ

В национальном центре «Россия» впервые в рамках проекта «Муниципальный диалог», инициированного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления, состоялась конференция руководителей представительных органов административных центров субъектов РФ.

Главной задачей встречи было обменяться опытом и выстроить взаимодействие. Как итог – принято решение, что теперь не только муниципальные служащие, но и представительные органы административных центров субъектов РФ смогут совершенствовать систему управления на местах.

«Наша задача – наладить работу так, чтобы органы местного самоуправления были встроены в единую систему публичной власти, а все вопросы жителей решались оперативно. Сегодняшняя первая встреча с депутатским корпусом поможет определить существующую проблематику», – отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила важность взаимодействия с муниципальными депутатами.

«Муниципальное сообщество – это не только главы и муниципальные служащие. Это еще и депутатский корпус. Это лидеры общественного мнения, избранные напрямую гражданами. Это люди разных профессий, как правило, они не работают депутатами на освобожденной основе. И нам нужно тоже с ними научиться говорить, нам нужно научиться их слушать, потому что они представляют интересы наших жителей», – сказала она. Реклама

От Рязанской области в конференции ВАРМСУ участвовала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Она поблагодарила ассоциацию и сопредседателя Ирину Гусеву за начало работы с представительными органами власти.

«Ранее, встречаясь с коллегами на различных мероприятиях, мы не раз обсуждали тему создания площадки, которая позволит нам обмениваться опытом и наработанными практиками, направленными на совершенствование деятельности представительных органов власти. У каждого из нас выработаны проверенные механизмы и способы достижения поставленных целей, имеется немало ценных идей и конкретных предложений. Я искренне благодарна ВАРСМУ и лично сопредседателю Ирине Михайловне Гусевой за проведение конференции в рамках «Муниципального диалога» и начало работы с представительными органами власти. Уверена, наша совместная деятельность позволит расширить границы проекта и сделать его участниками всех муниципальных депутатов», – сказала Татьяна Панфилова.

Напомним, по решению Президента с июля 2024 года ВАРМСУ является единой организацией, представляющей интересы муниципального сообщества России на всех уровнях власти, включая международные отношения. В её состав входят все 89 региональных ассоциаций – Советы муниципальных образований субъектов РФ.