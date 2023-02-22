Татьяна Панфилова передала подарки ко Дню защитника Отечества в Луганскую больницу

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вместе с членами Молодежного парламента при РГД посетила Луганскую республиканскую клиническую больницу. Она передала медицинским работникам и бойцам, находящимся на лечении после ранений, письма и поделки от школьников, сладости, книги, предметы личной гигиены, теплые вещи, медикаменты, расходные материалы.

Татьяна Панфилова пообщалась с коллективом госпиталя и пациентами, осмотрела реанимацию и стационар, где оказывают помощь раненым бойцам и мирным жителям. Медицинским работникам лечебного учреждения глава муниципального образования передала поздравление от Рязанской городской Думы и администрации города.

— Военные медики ежедневно проявляют героизм, спасая жизни военнослужащих и мирных жителей освобожденных территорий. Это передовой отряд здравоохранения, который сочетает высокий профессионализм, смелость и мужество, милосердие и сострадание, патриотизм и готовность к самопожертвованию ради спасения людей и во имя интересов страны. Мы гордимся вами, вашей стойкостью и боевым духом, которые дают уверенность в том, что враг будет разбит и победа будет за нами, — говорится в поздравлении.

Силами Молодежного парламента при РГД для бойцов был организован концерт. С импровизированной сцены звучали известные песни, а также слова рязанских школьников из открыток и писем бойцам СВО. Пациенты больницы слушали пожелания детей со слезами на глазах. Все раненые после реабилитации планируют вернуться в строй.

На первом этаже Луганской больницы организована выставка, которая постоянно обновляется и пополняется. Письма и поделки военнослужащие берут с собой в зону боевых действий в качестве оберега. Поделки школьников из Рязани заняли там достойное место.