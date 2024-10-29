Татьяна Панфилова наградила лучших сотрудников рязанского СИЗО №1

– Работа в уголовно-исполнительной системе требует сильной выдержки и волевого характера, особых усилий. Вы с честью выполняете свой служебный долг, участвуете в решении важнейших задач, связанных с обеспечением безопасности и правопорядка, проявляя при этом высокий профессионализм, – сказала она.