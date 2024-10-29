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Татьяна Панфилова наградила лучших сотрудников рязанского СИЗО №1

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Валерия Мединская

28 октября во Дворце молодежи состоялось торжественное собрание, приуроченное к 200-летию со дня образования следственного изолятора № 1 УФСИН России по Рязанской области.

От имени депутатов Рязанской городской Думы собравшихся поздравила глава муниципального образования, председатель РГД Татьяна Панфилова.

– Работа в уголовно-исполнительной системе требует сильной выдержки и волевого характера, особых усилий. Вы с честью выполняете свой служебный долг, участвуете в решении важнейших задач, связанных с обеспечением безопасности и правопорядка, проявляя при этом высокий профессионализм, – сказала она.

Татьяна Панфилова поблагодарила действующий коллектив и ветеранов учреждения за честную и самоотверженную службу. Лучшие сотрудники следственного изолятора были удостоены региональных и муниципальных наград.

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