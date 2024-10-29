Татьяна Панфилова наградила лучших сотрудников рязанского СИЗО №1

28 октября во Дворце молодежи состоялось торжественное собрание, приуроченное к 200-летию со дня образования следственного изолятора № 1 УФСИН России по Рязанской области.
От имени депутатов Рязанской городской Думы собравшихся поздравила глава муниципального образования, председатель РГД Татьяна Панфилова.
Татьяна Панфилова поблагодарила действующий коллектив и ветеранов учреждения за честную и самоотверженную службу. Лучшие сотрудники следственного изолятора были удостоены региональных и муниципальных наград.