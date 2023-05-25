Татьяна Панфилова: 2022 год стал временем насыщенной, напряженной и очень ответственной работы Думы

На заседании Рязанской городской Думы глава муниципального образования Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности за 2022 год. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, Почетные граждане Рязани.

В 2022 году было проведено 17 заседаний городской Думы, в том числе 4 внеочередных. Было принято 358 решений, 37% из них являются нормативными правовыми актами.

Контрольная деятельность депутатского корпуса была связана с исполнением решений Думы, а также ходом реализации муниципальных программ и с решением иных общественно значимых вопросов местного значения.

Все программы носят долгосрочный характер, их реализация продолжается в 2023 году. В рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году проведено благоустройство пяти парков и скверов. По программе местных инициатив воплощено в жизнь 29 проектов. В 2023 году финансирование программы местных инициатив увеличено, количество проектов выросло до 50.

Также в городе реализуется большинство национальных проектов, среди которых «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Культура».