Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказала Wday.ru, что принесет Судный день 8 августа 2024 года.

В 2024 году одним из самых значимых дней станет 8 августа. В этот день в числовой матрице записаны три восьмерки (восьмой месяц и сумма цифр года 2+0+2+4), что делает его особенным с точки зрения нумерологии и астрологии. Число 8 символизирует Сатурн — планету кармы, которая задает судьбоносные уроки для каждого человека. Три восьмерки в один день могут создать ситуацию, подобную Судному дню.

Судный день: что это значит?

Судный день — это не просто расплата или наказание. Это момент, когда высшие силы показывают вам реальность вашей жизни. В такие дни мы можем осознать свои ошибки и выбрать путь для их исправления. Примером Судного дня может быть неожиданный диагноз от врача, который заставляет задуматься о своем здоровье, или известие об измене, открывающее глаза на запущенные отношения.

Планетарные аспекты 8 августа

8 августа планеты будут формировать несколько значимых аспектов:

Венера, Меркурий и Луна могут принести важное общение, особенно касающееся здоровья или работы.

Марс и Юпитер укажут на сферы жизни, которые нуждаются в расширении и улучшении.

Однако, напряженные аспекты в этот день могут вызвать эмоциональные потрясения. Оппозиция Венеры, Меркурия и Луны к Сатурну может привести к трудным разговорам с начальником, законодательным органом или пожилым родственником.

Как подготовиться?

В этот день стоит быть готовым к получению важной информации и осознанию значимых жизненных уроков. Важно быть открытым к новым знаниям и советам, которые помогут улучшить вашу жизнь.