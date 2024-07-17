В зоне специальной военной операции ВС РФ демонстрируют успехи, освобождая всё новые населённые пункты. За ходом СВО следят тысячи людей и, безусловно, всех волнует один вопрос: когда наступит наша долгожданная победа.
Счастливое время, по словам ясновидящей Галины Янко, наступит совсем скоро. И ускорить победу может все мы. Как это сделать, Янко рассказала в интервью МК.
Чтобы в нашу жизнь пришли мир и победа, провидмйа советует больше молиться и посещать храмы и святые места. Именно тогда всё будет хорошо, уверена Янко.
Она также отмечает: всё может поменяться тогда, когда в США сменится власть.