Среда, 17 июля, 2024

Таролог Янко рассказала, что всем нам нужно сделать для скорой победы

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта freepik.com

В зоне специальной военной операции ВС РФ демонстрируют успехи, освобождая всё новые населённые пункты. За ходом СВО следят тысячи людей и, безусловно, всех волнует один вопрос: когда наступит наша долгожданная победа.

Счастливое время, по словам ясновидящей Галины Янко, наступит совсем скоро. И ускорить победу может все мы. Как это сделать, Янко рассказала в интервью МК.

Чтобы в нашу жизнь пришли мир и победа, провидмйа советует больше молиться и посещать храмы и святые места. Именно тогда всё будет хорошо, уверена Янко.

— Наш президент Владимир Путин – очень мудрый человек. Он сделает все, что в его силах, чтобы наша страна процветала. Нам, повторяю, нужно усиленно молиться, — говорит Галина.

Она также отмечает: всё может поменяться тогда, когда в США сменится власть.

— Когда президент Америки уйдёт с поста, наступит рай: везде расцветут райские яблочки, купола золотом покроются, и наступит спокойное время, – уверяет Янко. – В России начнётся расцвет. Я вижу, что наша страна выйдет на лидирующие позиции. С нами будут считаться и уважать. И больше никто не посмеет бросить нам вызов – враги будут бояться нас как огня. Мир в России будет очень долгий и прочный.

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