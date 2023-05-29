Понедельник, 29 мая, 2023
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Тамара Глоба заявила, что хороших месяцев в этом году будет мало

7info7

Популярный астролог Тамара Глоба вновь удивляет россиян своими предсказаниями будущего. На этот раз она заявила: хороших месяцев в этом году будет мало.

В интервью программе «Откройте, Давид!», которая вышла на Москве 24, Глоба отметила, что 2023 год принесёт «много сумбура». Это и глобальные политические перестановки, и финансовый кризис, и даже перевороты в некоторых странах. При этом у многих появится шанс реализовать себя.

А ещё популярная звёздная прорицательница уверена: боевые действия могли начаться ещё в 2020 году, но сдержал их COVID-19.

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