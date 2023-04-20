Популярный российский астролог Тамара Глоба убеждена: скоро произойдёт мощнейшее столкновение, которое станет решающим в конфликте.

Специалист убеждена, что на поле боя в ближайшее время может произойти серьёзная провокация. Причём её автором станет Запад. Вероятно, что столкновение произойдёт в мае. Поэтому последний весенний месяц может стать для россиян очень сложным.

Стоит ли собирать тревожный чемоданчик и пускаться в бега, решать каждому самостоятельно. Но быть готовыми к трудным временам нужно всем.