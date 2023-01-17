Известный астролог Тамара Глоба, которая известна многими сбывшимися прогнозами о судьбе России, рассказала, что произойдёт в 2023 году. По её мнению, мировой конфликт, который сейчас вступил в ожесточённую фазу, примет неожиданный оборот.

Глоба считает: закончится противостояние также внезапно и неожиданно, как стихла пандемия. После этого последует развитие совершенно новой цивилизации.

Астролог назвала точное время, когда в 2023 году произойдут серьёзные изменения. Именно они станут новым этапом развития событий:

– Важным поворотным моментом для России и мира станет середина 2023-го. По-прежнему большую роль будут играть старая дипломатическая политика и соглашения между странами, но в конце октября рухнут многие договоренности, – заявила астролог.