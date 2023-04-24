Талантливые студенты РГРТУ получили стипендии от Tele2

В РГРТУ имени В.Ф. Уткина подвели итоги стипендиальной программы Tele2. В рамках программы студенты вуза представили свои проекты, связанные с цифровизацией Рязанской области. Награду от оператора получили авторы трех лучших идей.

Стипендиальный проект запустили в январе этого года. За несколько месяцев студенты-участники конкурса проработали свои IT-проекты со специалистами Tele2, произвели необходимые расчёты, подготовили презентации. Защита проектных идей проходила 20 апреля, в состав жюри вошли представители оператора, руководство и педагоги вуза.

Общий размер стипендиального фонда составил 200 тысяч рублей. По итогам защиты проектов определились три победителя. Первое место в конкурсе и стипендия размером 100 тысяч рублей – у Алексея Половинкина. Студент представил идею по созданию сервиса, который не только повышает значение технологий связи, но и расширяет их функционал. Как итог – пользователи получают возможность самостоятельно настраивать свою цифровую среду. Второе место и стипендия 60 тысяч рублей присвоены Никите Кирпичёву, который предложил проект «Реальность 2.0». Его сервис с помощью технологий связи поддерживает увлечения молодёжи и рассказывает о принципах здорового образа жизни.

Третье место заняла студентка Татьяна Молчанова. За проект мобильного приложения, работающего на основе геймификации и повышающего социальную ответственность пользователей, она получила стипендию размером 40 тысяч рублей.

Работы участников стипендиального конкурса Tele2 высоко оценил ректор РГРТУ Михаил Чиркин. Он подтвердил: первый опыт реализации стипендиальной программы от оператора на базе вуза прошёл успешно:

– Студенты раскрыли новые маркетинговые подходы, связанные с деятельностью компании-партнёра. Этот факт демонстрирует возможности технического образования, когда системное мышление позволяет успешно работать во многих, в том числе и непрофильных областях, – отметил он.

В свою очередь директор рязанского филиала Tele2 Ирина Елисеева отметила, что стипендиальная программа даёт прекрасную возможность поддержать талантливую молодёжь и идеи, которые могут работать на благо региона:

– Студенческое сообщество в РГРТУ отличается высокой погружённостью в технологии связи, поэтому наше предложение поработать над идеями в сфере телекома получило высокий отклик, и ребята подготовили интересные и перспективные проекты. Надеемся, что опыт взаимодействия участников с нашими экспертами поможет им в дальнейшем профессиональном развитии, и, возможно, кто-то из них свяжет свою деятельность с мобильной связью, – сказала она.