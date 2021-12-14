Талантливые рязанки получили из рук губернатора именные стипендии Виктора Иванова

Во вторник, 14 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил дипломы о присуждении именных стипендий Виктора Иванова двух рязанкам. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В торжественной церемонии приняли участие глава Минкульта Рязанской области Виталий Попов, а также директор Рязанского художественного училища Василий Колдин. Приветствуя гостей встречи, глава региона отметил, что вклад художника Виктора Иванова в культуру исключителен.

– Жители Рязанской области гордятся тем, что Виктор Иванов – рязанский художник. Его любовь к людям, земле на которой они трудятся, грустят и радуются, остается в его картинах навсегда, как источник вдохновения для потомков и достоверный исторический документ, – подчеркнул губернатор.

Именные стипендии учреждены в июле этого года. Первыми их получателями стали выпускница Детской художественной школы №1 Алена Овсянникова и выпускница Рязанского художественного училища Олеся Галкина.

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Обе художницы продолжили образование по специальности в Рязанском художественном училище и Московской академии им. Строганова. Выставка работ Алены Овсянниковой и Олеси Галкиной будет экспонироваться в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» до 20 декабря.