Полицейские разыскивают частного извозчика в Ленинградской области, который надругался над пассажиркой, сообщил РЕН ТВ.
Инцидент произошел ночью 26 марта в Кудрово. По предварительной версии, 24-летняя девушка села в машину к мужчине и уснула по дороге.
Злоумышленник воспользовался ее беспомощным состоянием. Потерпевшая проснулась от того, что ее насилует водитель. После этого он выкинул пассажирку из салона авто и уехал.
Пострадавшая обратилась в больницу с травмами.
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