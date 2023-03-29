Среда, 29 марта, 2023
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Таксист изнасиловал уснувшую пассажирку и выкинул ее из машины в Ленобласти

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Полицейские разыскивают частного извозчика в Ленинградской области, который надругался над пассажиркой, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью 26 марта в Кудрово. По предварительной версии, 24-летняя девушка села в машину к мужчине и уснула по дороге.

Злоумышленник воспользовался ее беспомощным состоянием. Потерпевшая проснулась от того, что ее насилует водитель. После этого он выкинул пассажирку из салона авто и уехал.

Пострадавшая обратилась в больницу с травмами.

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