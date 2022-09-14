«Такой ужас!»: в Энгельсе девочки устроили драку в стиле MMA

В прокуратуре Саратовской области организовали проверку по факту драки двух подростков в Энгельсе, пишет Регион 64. Ролик с места событий опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

Автор публикации возмутился, что никто из очевидцев даже не попытался вмешаться и остановить школьниц.

«Куда смотрят родители! Рядом взрослые мужики поддерживают маленьких девочек. Беспредел! Девочки все-таки, творят такой ужас, 11-15 лет», – отметил местный житель.

Горожане предположили, что причиной конфликта стала симпатия детей к одному молодому человеку. Сотрудники полиции устанавливают личности подростков и обстоятельства произошедшего.