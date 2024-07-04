Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал возможное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пост он разместил с соцсети X.

По словам Карлсона, записать интервью он пытался в течение двух лет, попытки усилились после вышедшего в феврале разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Телеведущий пишет о желании донести до американцев необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире.

Состоялось ли интервью, или ещё нет, из поста не совсем понятно. В переводе фраза журналиста выглядит так: Похоже, у нас есть интервью с Зеленским.