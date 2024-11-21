Тайны, которые не хочется открывать: «Триколор» первым покажет арабский хит «Не люби меня» на российском ТВ

Этой осенью оператор эксклюзивно транслирует на каналах собственного производства «Лавстори» и «Романтичное» новеллы из Ливана и Ирака. В конце ноября на телеэкраны выйдет новая мелодраматическая история о поисках ответов на загадки прошлого.

В центре сюжета сериала «Не люби меня» брат и сестра Фарес и Дима из Ливана. Еще будучи маленькими детьми, они потеряли родителей и переехали в Дамаск к тете Закии. Приходит время, и родственница рассказывает повзрослевшим героям детали ужасного происшествия, и открывшиеся тайны злят Фареса. Он настаивает на возвращении на родину, чтобы разобраться в давнем семейном несчастье, восстановить дом и возобновить работу фамильного ресторанчика. Попутно герои знакомятся с состоятельным Фавзи и его близкими, отношения между которыми нельзя назвать простыми. Во время очередного семейного кризиса из Парижа возвращается внучка олигарха — добрая красавица Ясма.

Исполнитель роли Фареса актер Мотасем аль-Нахар сыграл Джада в сериале «Роковой час», который ранее показывали на канале «Лавстори». А актриса Зейна Макки, которая воплотила опальную сестру Ясмы Юмну, работает у себя на родине кинорежиссером.

Всероссийская премьера «Не люби меня» состоится на телеканале «Романтичное» 22 ноября в 19:40 по московскому времени. Арабская история выйдет в эфир в эксклюзивной озвучке от «Триколор», сериал можно будет смотреть по будням по две серии. В онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» новые эпизоды публикуются на день раньше телеэфира!

Напомним, что ранее на каналах собственного производства «Триколор» «Романтичное» и «Лавстори» вышли четыре арабских сериала в эксклюзивной озвучке: «Роковой час», «Обману тебя», «Ты только мой», «Секунды до любви».