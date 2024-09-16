Тайна гибели супругов-грибников: трупы нашли в овраге

Пенсионеры из Москвы трагически погибли во время похода за грибами в Клинском районе Подмосковья. Их тела были обнаружены только через месяц после исчезновения.

Как стало известно «МК», трагедия произошла на территории одного из садовых товариществ, где 65-летний москвич и его 63-летняя жена проводили лето. Мужчина страдал от проблем с позвоночником, ходил с трудом, супруга имела проблемы со слухом и пользовалась слуховым аппаратом. Несмотря на эти трудности, они старались поддерживать активный образ жизни.

В начале августа пенсионерка рассказала подруге по телефону, что планирует отправиться в лес за грибами.

Вероятно, их отсутствие могли заметить раньше, но друг семьи, с которым супруги регулярно поддерживали связь, неожиданно пропал из виду. Дальняя родственница редко звонила им, поэтому активно искать пропавших начали только в конце августа. Судя по всему, пропали они еще раньше. Телефоны пенсионеры с собой не взяли.

В поисках участвовали волонтеры отряда «Лиза Алерт». В воскресенье один из добровольцев обнаружил тела грибников в овраге, в полутора километрах от населенного пункта. Местность густо заросшая лесом, с буреломом, супруги, скорее всего, не смогли выбраться.

Тела находились на некотором расстоянии друг от друга. Возможно, женщина потеряла слуховой аппарат, а мужчина, оступившись и упав, не смог подозвать жену. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

Между тем среди соседей сразу возникли подозрения о криминальном характере гибели. Едва стало известно о трагедии, как некая женщина начала обзванивать жильцов, интересуясь судьбой московской квартиры погибших.