Понедельник, 16 сентября, 2024

Тайна гибели супругов-грибников: трупы нашли в овраге

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Пенсионеры из Москвы трагически погибли во время похода за грибами в Клинском районе Подмосковья. Их тела были обнаружены только через месяц после исчезновения.

Как стало известно «МК», трагедия произошла на территории одного из садовых товариществ, где 65-летний москвич и его 63-летняя жена проводили лето. Мужчина страдал от проблем с позвоночником, ходил с трудом, супруга имела проблемы со слухом и пользовалась слуховым аппаратом. Несмотря на эти трудности, они старались поддерживать активный образ жизни.

В начале августа пенсионерка рассказала подруге по телефону, что планирует отправиться в лес за грибами.

Вероятно, их отсутствие могли заметить раньше, но друг семьи, с которым супруги регулярно поддерживали связь, неожиданно пропал из виду. Дальняя родственница редко звонила им, поэтому активно искать пропавших начали только в конце августа. Судя по всему, пропали они еще раньше. Телефоны пенсионеры с собой не взяли.

В поисках участвовали волонтеры отряда «Лиза Алерт». В воскресенье один из добровольцев обнаружил тела грибников в овраге, в полутора километрах от населенного пункта. Местность густо заросшая лесом, с буреломом, супруги, скорее всего, не смогли выбраться.

Тела находились на некотором расстоянии друг от друга. Возможно, женщина потеряла слуховой аппарат, а мужчина, оступившись и упав, не смог подозвать жену. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

Между тем среди соседей сразу возникли подозрения о криминальном характере гибели. Едва стало известно о трагедии, как некая женщина начала обзванивать жильцов, интересуясь судьбой московской квартиры погибших.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Шацком районе отремонтировали мост через реку Тарадея

На железнодорожных вокзалах Рязанской области началась вакцинация от гриппа

«Женская хитрюшка сработала»: Павел Воля в «УТРО.ТНТ» раскрыл секрет победы финалистки шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» 

Житель Подмосковья получил бутылку воды вместо PlayStation 5

В Рязанской области прошла Всероссийская акция «Диктант здоровья»

Рязанец отправил посылку с семью комплектами военной аппаратуры в одну из стран СНГ

Профессия каменщика — для настоящих мужчин!

В Рязани впервые удалось найти добрые руки хорьку по кличке Лютик

В Рязани подвели итоги турнира среди офисных и производственных команд

Двое суток ареста получил касимовец за отказ снять тонировку со стекол автомобиля

В детской поликлинике №3 обновили главный корпус

В Рязани на Михайловском шоссе появилась новая детская площадка