Табун лошадей атаковал тульское село

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Жители села Частое Тульской области жалуются на табун лошадей местного заводчика, пишет портал Myslo.

По словам сельчан, животные буквально атаковали населенный пункт и портят их имущество и посадки.

«Зашли в огород, сожрали и затоптали все! Помидоры, кабачки, морковку, горох, лук и чеснок… Мы остались без урожая, без заготовок на зиму. Сломали бассейн за сто тысяч…», – рассказала местная жительница.

По ее словам, соседский табун оставил на ее участке многочисленные кучи навоза. Утверждается, что накануне бродившие на самовыпасе кони через дыру в заборе прошли на ее участок.

Сельчане пояснили, что табун из 25-26 лошадей беспокоит их уже несколько лет. При этом владелец лошадей Сергей Соловьев к жалобам относится равнодушно.

Недовольные люди обращались в полицию, однако участковый заявил, что коннозаводчика могут лишь оштрафовать на 500 рублей, а также провести с ним профилактические беседы.

Сам владелец табуна заявил, что лошади просто убежали, и в этом нет его вины. Он призвал сельчан ставить нормальные заборы.

«Они приходят ко мне: «Я… сожгу… убью…», ну я лопату взял и выгнал их. Просто люди дикие. Лошади смирные, а люди дикие!», – пояснил мужчина.

Участковый собрал материал, который передаст в адмтехнадзор для принятия решения.