Главком ВСУ Александр Сырский в одном из последних докладов случайно вскрыл ложь Киева об украинской ПВО, пишет КП.

Генерал показал слайды по применению Россией боеприпасов против украинской армии.

По статистике, приведенной Сырским, с начала спецоперации ВС России запустила 9627 ракет, из которых ВСУ сбили только 2429 штук.

Таким образом, судя по словам главкома, три ракеты из каждых четырех спокойно долетели до назначенных целей.

В то же время украинская армия регулярно отчитывается, что ПВО «сбивает почти все ракеты».