Четверг, 2 марта, 2023
Татьяна Проводина

Сыр рязанского производства в 2022 году признан лучшим сыром России

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Фото с сайта минсельхоза Рязанской области

В Рязанской области успешно развивается производство твёрдых сыров под торговой маркой «Брыкин бор». Сыры рязанского производителя не раз побеждали дегустационные конкурсы. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Так, сыр «Рязано Рисерва» выдержанный взял золотую медаль конкурса «Лучший сыр России 2022». На конкурсе «Лучший продукт 2022» международной выставки «Продэкспо-2022» твёрдый сыр «Рязано Фреско» получил «золото», а полутвёрдый сыр «Гауда» – «бронзу».

Предприятие ООО «Рязанские просторы» по производству твёрдых и полутвёрдых сыров находится в селе Мосолово Шиловского района. На предприятии трудится 21 человек. Используется оборудование отечественного производства (ООО «Газтехпром»). Молоко для производства сыров поставляет предприятие полного цикла ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района. В прошлом году предприятие произвело 12,5 тонн твёрдых и полутвёрдых сыров.

В ассортименте завода твёрдые сыры «Рязано Фреско», «Рязано Рисерва» выдержанный, полутвёрдые сыры «Качотта» и «Гауда». Купить сыры под торговой маркой «Брыкин бор» можно в торговых сетях Рязани, а также в магазинах Рязанского района (Солотча, Варские, Заборье, Ласково). Всего около 40 точек продаж.

Сыр рязанского производства в 2022 году признан лучшим сыром России
Сыр рязанского производства в 2022 году признан лучшим сыром России
Сыр рязанского производства в 2022 году признан лучшим сыром России
Сыр рязанского производства в 2022 году признан лучшим сыром России

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