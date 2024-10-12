Суббота, 12 октября, 2024
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Сын застрелил брата генерала Минобороны во время охоты — Baza

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Алексей Самохин
Новости мира
скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

Брат генерала Минобороны погиб во время охоты в Башкирии, сообщает телеграм-канал Baza. По данным источника, мужчину застрелил сын. 

По данным «Базы», 11 октября пятеро мужчин (три брата, сын одного из них, а также местный егерь) охотились на лося в Мишкинском районе Башкортостана. Мужчины ездят на охоту уже много лет и в этом году нарушать традиции не стали.

Охотники нашли животное, встали по точкам. Владимир, самый младший из них, сделал выстрел. После этого лось испугался и побежал. Мужчина выстрелил второй раз и попал в 75-летнего отца Виталия. 

Пуля попала пенсионеру в голову, он умер на месте. Также на охоте был 70-летний генерал, брат погибшего. 

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