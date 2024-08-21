Народный артист СССР, актер и циркач Юрий Никулин получил квартиру, пытаясь помочь другому человеку, рассказал E1.RU его сын Максим.
По его словам, несмотря на всесоюзную славу отца, семья Никулиных продолжала жить скромно.
Родственник поделался историей, когда актер пришел в Моссовет, чтобы попросить заселить в новое жилье пожилого артиста. Руководство спросило, как у самого Никулина дела с жилплощадью, на что тот ответил, что его семья живет в коммунальной квартире.
В итоге Никулиным спустя три месяца выделили новую квартиру на Бронной в Москве.