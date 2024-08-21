Народный артист СССР, актер и циркач Юрий Никулин получил квартиру, пытаясь помочь другому человеку, рассказал E1.RU его сын Максим.

По его словам, несмотря на всесоюзную славу отца, семья Никулиных продолжала жить скромно.

«Я помню прекрасно, как нас мыли раз в неделю в корыте, потому что горячей воды не было, отопления не было, печки голландки были, топили их углем», — отметил Максим Никулин.

Родственник поделался историей, когда актер пришел в Моссовет, чтобы попросить заселить в новое жилье пожилого артиста. Руководство спросило, как у самого Никулина дела с жилплощадью, на что тот ответил, что его семья живет в коммунальной квартире.

«Он так посмотрел и сказал: «Товарищ Никулин, вы идиот? Вот лист бумаги, ручка, берите и пишите заявление на квартиру», — уточнил сын артиста.

В итоге Никулиным спустя три месяца выделили новую квартиру на Бронной в Москве.