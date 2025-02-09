Свои выступят против чужих: Глоба обнародовал астропрогноз с 10 по 16 февраля

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале обнародовал прогноз на неделю с 10 по 16 февраля. По его словам, наступает период личного поиска, больших перспектив и освоения новых идей.

Необходимо искать применение своим талантам и способностям, потому что возможности могут представиться самые разные, отмечает Глоба. Но в стремительно меняющемся мире нельзя уповать на фундаментальность знаний. Вперёд, по его словам, выйдут те, кто постоянно обучается и познает.

– Человек – создание свободной воли. И на неделе представится возможность проявить эту самую волю в выборе между тем, что легко, и тем, что правильно. Всегда стоит помнить, что любой выбор имеет последствия. А иногда и весьма далекоидущие, – гласит прогноз.

Стихия на этой неделе несколько раз вполне может отметиться своим беспокойным характером. Универсальный совет здесь – быть наготове и слушать предупреждения экстренных служб.

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Полнолуние в среду концентрирует энергию. Одни почувствуют беспокойство и подавленность, другие испытают прилив радости и энтузиазма. А кто-то и вовсе способен взобраться на вершину мира. В любом случае, эта вспышка энергии кратковременна и скоротечна.

Меркурий в пятницу переходит в Рыбы. Это приносит глубину мышления, переосмысление деловых потоков, желание изучить интересующую тему со всех мыслимых и немыслимых сторон. Главное, конечно, не задуматься до такой степени, чтобы все на свете прошло мимо.

– В общественной сфере главенствуют идеализм и желание реформировать закостенелое. Сохраняется общая тенденция к созданию принципиально новых союзов и содружеств. И в то же время люди объединяются по интересам, держатся «своих» и противодействуют «чужим», – говорит астролог. – Людей объединяет надежда и вера в светлое будущее. И это правильно! Никто не сделает вашу жизнь лучше, кроме вас самих.

Для личности наилучшим образом реализуется путь познания себя через познание окружающего мира. Все в жизни взаимосвязано, и вездесущий «эффект бабочки» может проявиться самым неожиданным образом. Иногда может казаться, что одно маленькое решение ничего не изменит, но это не так. Порой, сделанный шаг становится стартом качественного изменения.

В рабочей сфере внимание на техническую сторону и технологическое обновление. Задействуйте партнеров для достижения совместных результатов. Кадровые перестановки удачны. Вложения в расширение дела.

На личном фронте берегите душевное спокойствие в период Полнолуния. Взрывы чувств и страсти вполне могут сподвигнуть на подвиги, но задумайтесь – так ли оно вам нужно? Быть может, лучше провести время спокойно за любимым сериалом.

10 февраля, понедельник: сутра вкручивайтесь в дела и спешите совершить как можно больше. Друзья помогут решить актуальные вопросы. Не бойтесь просить помощи и помогайте сами. Но техника может преподнести сюрпризы.

11 февраля, вторник: скандальная энергия дня потребует много сил для достижения целей. Не теряйте времени на споры и доказательства – делайте что необходимо. На смену сорвавшимся договоренностям вскоре придут новые.

12 февраля, среда, во многом продолжает тенденции вторника. Полнолуние накаляет обстановку и добавляет энергетических вспышек. Но вечером получится найти нужные решения. Осторожность в пути не помешает.

13 февраля, четверг, потребует внимания к мелочам и сосредоточенности в работе. Проверяющие органы не дремлют. Будьте готовы к сотрудничеству с вышестоящими, ищите компромисс в делах.

14 февраля, пятница, принесёт хорошие возможности смекалистым и работоспособным. Полагайтесь на собственные силы и не доверяйте обещаниям. Потери воспримите как должное.

15 февраля, суббота: осмотрительность и осторожность помогут избежать подводных камней. Не форсируйте дела, если зашли в тупик. Подключайте родных и близких к решению задач. Следите за здоровьем и питанием.

16 февраля, воскресенье: если заняты работой, то сосредочьтесь на работе в коллективе. Интеллектуальная работа спорится. Тем же, кто отдыхает, лучше провести время на нейтральной волне и без экстрима.