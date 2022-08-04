Сводный отряд рязанской полиции торжественно встретили из командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Встреча состоялась сегодня ночью на плацу ОМВД по Октябрьскому району Рязани. Приветствовали наших полицейских врио начальника областного УМВД полковник полиции Дмитрий Григорьев, руководители подразделений и территориальных органов УМВД, а также коллеги, родные и близкие.

Сотрудники из разных подразделений рязанской полиции в течение полугода охраняли общественный порядок и общественную безопасность на Северном Кавказе.

Дмитрий Григорьев поздравил личный состав с возвращением и выразил благодарность за мужество, безупречную службу и верность Присяге. По словам полковника полиции, благодаря слаженным действиям и высокому профессионализму рязанских полицейских, а также поддержке коллег, родных и близких командировка прошла успешно.

Личному составу отряда вручили почётные грамоты и ведомственные награды, а также погоны тем сотрудникам, кому недавно были присвоены очередные специальные звания.

Полицейские приступят к выполнению служебных обязанностей в своих подразделениях после заслуженного отдыха.