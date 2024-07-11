Священники рассказали, почему не стоит просить помощи у усопших

Просить что-то у усопших не является уместным. Священнослужитель РПЦ поделился с православными христианами, стоит ли верить в помощь от покойных близких. Об этом сообщает Смоленская народная газета.

Некоторые люди так сильно страдают после смерти родственника, из-за чего начинают активно общаться с усопшими, что не поддерживается церковью. Вместо этого церковные деятели призывают обратиться к молитве и поставить свечу за упокой души в храме. Считается, что это самый правильный способ общения с усопшим, особенно в первые 40 дней после смерти.

Помощь от умерших родственников может быть получена лишь в случае, если покойный вел праведную жизнь, посещал церковь и стремился не грешить. Тогда обращение к почившим должно быть сформулировано в молитвенной форме. Но, согласно православной вере, наши родственники не могут стать для нас Ангелами-Хранителями. Эту возможность не предусматривает православие.