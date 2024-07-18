Священники рассказали, можно ли бить детей в воспитательных целях

Духовенство Русской Православной Церкви выразило свою позицию относительно ситуации, когда детей наказывают физически в целях воспитания. Священники подчеркнули, что, хотя дети могут намеренно не слушаться родителей, применение физического наказания не является правильным подходом, сообщает «Смоленская народная газета».

Воспитание детей было описано как сложный и трудоемкий процесс, требующий значительных усилий. Священнослужители подчеркнули, что ключевые принципы воспитания сводятся к обучению и руководству. Они также привели слова апостола Павла к Ефесянам, где говорится о важности воспитания и наставничества.

Тем не менее, они отметили, что использование физического наказания не является желательным. Вместо этого прихожанам было рекомендовано внушать своим детям моральные принципы и общаться с ними на важные темы. Они утверждают, что физическое насилие лишь вызовет у ребенка страх.

РПЦ подчеркнула, что общение является фундаментальным ключом к развитию и правильному воспитанию детей. Ранее духовенство также делилось с православными христианами пятью наиболее распространенными ошибками, которые могут быть совершены во время молитвы, подчеркивая важность искренности обращения к Господу.