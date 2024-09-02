Священник Русакевич пояснил, надо ли каяться в докрещенских грехах

Священник Русакевич ответил, надо ли каяться в докрещенских грехах.

Священник Русакевич объясняет, что при принятии Святого Крещения человек освобождается от всех грехов, и они прощаются через Таинство Крещения. В Символе веры сказано: «исповедую едино крещение во оставление грехов», что подтверждает это утверждение. Однако священник подчеркивает необходимость исповеди перед Крещением, чтобы покаяться в грехах, совершенных до него.

Несмотря на то, что Крещение очищает от грехов, человек может продолжать испытывать чувство вины за свои поступки. Преподобный Иоанн Дамаскин отмечает, что отпущение грехов дается через Крещение всем, но благодать Святого Духа зависит от степени веры и чистоты. Если тяжесть греха остается на душе, священник советует усиленно молиться, делать добрые дела и помогать тем, кто в этом нуждается.

Особенно важно, чтобы благодеяния были направлены на искупление того греха, который вызывает чувство вины. Например, если человек страдает из-за разрушенной семьи по причине алкоголизма, он может помочь другим избавиться от этой зависимости или вести антиалкогольную пропаганду. Если женщина не может простить себе аборт, ей следует помогать детским домам, приютам или говорить о ценности жизни.

Священник настоятельно советует обсуждать такие вопросы с духовником, который сможет лучше понять духовное состояние и нужды человека.

Он также подчеркивает, что чувство вины за неправедный поступок может указывать на живую, совестливую душу и стать стимулом для духовного роста, искреннего покаяния и благодарности Господу за Его милосердие и прощение.