Священник рассказал, как православным вести себя в интернете

Православные христиане, используя Интернет и социальные сети, должны придерживаться тех же морально-нравственных норм и заповедей, что и в реальной жизни. Об этом и других правилах поведения в сети для верующих рассказал священник храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко в интервью Общественной службе новостей.

«В Интернете нужно быть как настоящий христианин»

«Существует специальный документ в Русской православной церкви, регулирующий поведение в социальных сетях и Интернете. Основная идея этого документа заключается в том, что в онлайн-общении необходимо соблюдать те же моральные принципы, что и в повседневной жизни. Прежде всего, это означает не делать другим того, чего не хочешь для себя. Никаких оскорблений или насмешек. В сети нужно вести себя честно и открыто, без предубеждений и подозрений», — отметил священник.

Интернет, будучи виртуальным пространством для общения, имеет свои особенности, о которых православным также нужно помнить. Отец Николай подчеркнул:

«Христианин не должен выдавать своё мнение за мнение всей Церкви»

«Один из пунктов этого документа касается анонимного общения. Анонимность не одобряется, так как она может свидетельствовать о том, что человек что-то скрывает или планирует недостойные поступки. Поэтому нужно действовать открыто и не бояться этой открытости. Также важно помнить, что, выражая своё мнение, христианин не должен представлять его как официальное мнение всей Церкви. Официальные заявления могут делать только те, кто имеет соответствующие полномочия», — пояснил священник.

Главное для христианина в Интернете – это соблюдение основных нравственных норм, сохранение честности и открытости, а также проявление смирения, добавил отец Николай.

Что касается публичности в Интернете, публикация фотографий и видео из повседневной жизни, включая церковные службы, не запрещается.

«Делиться своей жизнью в Интернете можно, если это делается искренне и просто»

«Мы просто делимся своей жизнью с окружающими. Делать это можно, если жизнь простая и понятная каждому православному христианину. Здесь нет ничего плохого, и не следует подозревать, что фотографии детей могут быть использованы во вред или что кто-то может завидовать и проклинать. Чрезмерная подозрительность неуместна», — отметил священник.

Наконец, касаясь конфликтов, которые могут возникать в сети, отец Николай подчеркнул, что решать их нужно «в духе доброжелательства, добродетели и понимания ближнего».