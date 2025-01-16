Священник рассказал, как «накопить» благодать по совету известного православного старца

Клирик Свято-Никольского храма в Отрадном Николай Бабкин в день памяти преподобного Серафима Саровского опубликовал пост с его советами о том, как «накопить» благодать. Текст появился в личном блоге священника.

Николай Бабкин напоминает: преподобный Серафим Саровский не писал книг, не оставил ни одного теологического трактата. Но двумя короткими фразами он схватил самую суть христианской жизни: «Цель жизни христианина – стяжание Святаго Духа Божия», и: «стяжи Дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи».

— Батюшка Серафим учит, что благодать нужно искать всегда и везде и класть её на свой «духовный счёт» в банке, т.е. сохранять и преумножать благодатные Дары. Добрые дела должны быть средствами, а не самоцелью. Только тогда поиск Бога увенчается успехом, т.е. «духовными барышами» на земле и наградой Жизни на Небе, — пишет священнослужитель.

По его мнению, это очень понятные и простые образы, и хотя в них нет изящества, они прекрасны в своей простоте.