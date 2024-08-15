Священник рассказал, к чему ведет традиция вешать на памятники фотографии умерших

Размещение фотографий на могильных памятниках стало привычной традицией, однако отношение к ней со стороны церкви не всегда однозначно. Священник РПЦ Николай разъяснил позицию православной веры по этому вопросу, сообщает информационное агентство Кулик.

По его словам, желание увековечить образ усопшего посредством изображения имеет древние корни, восходящие к византийской традиции иконописи. Однако, считает священник, фотография не может в полной мере передать тот облик, который предназначен человеку Богом.

Тем не менее, церковь не видит ничего предосудительного в размещении фотографий на могилах. Главное, подчеркнул священник Николай, не зацикливаться на внешних атрибутах, а направить свои силы на молитву об усопших, что является наилучшим проявлением памяти и любви к ним.