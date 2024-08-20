Вторник, 20 августа, 2024

Священник рассказал, что удерживает мир от ядерной войны

Автор: 7info7

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Священник Игорь Сильченков рассказал, что человечество ожидает неминуемая гибель, если оно не обратится к вере. По его словам, только молитвы праведников удерживают мир от глобальной катастрофы, и наиболее вероятным сценарием он считает ядерную войну, сообщается в дзен-канале «Святые места».

Сильченков убежден, что отказ от веры и духовности приведет к страшным последствиям: войнам, природным катаклизмам, и, в конце концов, к ядерному конфликту. По его мнению, только покаяние и возвращение к Богу могут предотвратить катастрофу.

«Если святых нет, то мир закончит погибелью. Я часто говорю, что сейчас на кону будущее человечества. Если люди покаются и вернутся в храм, то не будет ядерной войны. Если не покаются, будет обязательно», – говорит батюшка.

Священник призвал людей задуматься о своей жизни, обратиться к вере и просить у Господа прощения и милости.

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