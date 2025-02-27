В воскресенье, 2 марта, православные верующие отметят Прощеное воскресенье — последний выходной перед началом Великого поста. О значении этого дня и о том, что должен сделать каждый христианин, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

«Этот день важен, чтобы вступить в Великий пост в мире со всеми. Бог не примет нашего поста, если мы не примиримся с ближними. Пост приносит духовную пользу только тогда, когда в наших сердцах царит мир. Именно поэтому он называется Прощеным воскресеньем», — объяснил отец Константин.

Священнослужитель также отметил, что следующий день, понедельник, называется «чистым», поскольку примирившиеся с ближними люди начинают пост как телесно, так и духовно, переходя на постную пищу.

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По словам протоиерея, в Прощеное воскресенье важно заранее задуматься о предстоящем посте, поразмышлять о его значении или обсудить эту тему со священником — духовным наставником.