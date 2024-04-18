Священник оказался членом банды, которая убивала людей под Белгородом

Следствие расследует дело о тяжких преступлениях 20-летней давности, фигурантом оказался священник Станислав Дементеев, пишет «Коммерсант».

Кроме того, по делу проходит боец Игорь Селютин из Белгородской области. Он служил в зоне СВО снайпером.

По версии следствия, Дементеев и Селютин были членами ОПГ, в которую входили жители Губкинского района. На счету группировки заказные убийства, вымогательства и похищения людей.

Банда орудовала с 1997 по 2017 год. Дементеев в последнее время совершал богослужения и требы в храме села Беленихино Белгородской области.

Фигурантов оставили в СИЗО до 6 июня.